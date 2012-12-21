芝加哥期市:CBOT玉米期货上涨,受低接买盘提振

路透12月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五在低接买盘的助力下上涨,交易商称,本周玉米期 货累计下跌近4%. 交易商称,韩国最大的动物饲料生产商Nonghyup Feed(NOFI)周五在一次标购中购买了19.3万吨的玉米,而 且该公司允许美国作为候选供应方之一,最初NOFI曾未把美国产玉米纳入购买范围. 冬季首场大暴风雪几乎未能缓解美国大平原和中西部地区作物种植区逾50年来最严重的旱情,倒是扰乱了 交通且阻碍了牲畜的饲养和运输. 谷物商人称,周五中西部地区大多数的玉米现货买盘持稳,因为降雪和刮风天气降低了玉米的入市速度. CBOT小麦期货较玉米期货的升水收窄,料会使3月和5月玉米期货的价差收窄,但若有任何迹象显示,阿根廷 玉米作物遭遇进一步的困境,这一价差可能会急速走阔. 3月玉米期约的关键支撑位在200日移动均线切入位6.79-1/2美元,关键阻力位在50日移动均线切入位7.40- 3/4美元.9日相对强弱指标为30. 3月玉米期货 结算价为7.02美元,上涨5-1/2美分. 今日CBOT玉米期货成交量预估为107,582口.(完)