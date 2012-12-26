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市场报道 | 2012年 12月 27日 星期四 05:35 BJT

芝加哥期市:CBOT玉米期货下挫1.6%,交投清淡

路透12月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三下挫1.6%,交易商称受小麦期货大跌打压.

成交清淡,仅有约7.4万口易手,昨日市场因圣诞节假期休市一天.通常市场成交量要超过30万口.

美国农业部周三早公布,上周出口检验玉米1,347.5万蒲式耳,接近预估区间900-1,400万的高端,但低于一周前的1,500万.

3月玉米期货合约 结算价为6.93-1/4美元,下挫11美分.(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)

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