芝加哥期市: CBOT玉米期货连跌第二日,受累于美国财政忧虑

路透12月27日 - CBOT玉米期货周四连跌第二日,交易商称,受累于多 头因担忧美国财政危机而结清仓位. 原油和股市走低也拖累玉米期价走势.美国参议院民主党领袖里德警 告称,可能无法在12月31日最后期限前达成避免财政悬崖的协议,他的讲话 发表后,导致油价和股市走低. 谷物成交量清淡,且缺乏消息,使商品基金不愿在市场建立新的头寸. 3月玉米期货 盘中跌至6.89-1/4美元,结算价报每蒲式耳6.91-1/ 2美元,守在上周触及的六个月低位6.87-1/2之上. 市场预计美国农业部周五将公布最新一周美国出口销售玉米15-30万 吨. 乌克兰国有检验服务机构周四表示,国有粮食企业DPZKU和民间粮食企 业Rise可能称为首批向中国出口乌克兰玉米的公司.乌克兰曾表示,计划在 2012/13年出口约200万吨玉米给中国. 今日CBOT玉米期货成交量预估为96,655口.(完)