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市场报道 | 2012年 12月 29日 星期六 05:37 BJT

芝加哥期市:CBOT玉米期货收高,受小麦期货强势引领

路透12月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收高,交投清
淡,交易商称受小麦期货空头回补反弹势头带动.
    
    升势受限,因美国联邦政府逼近"财政悬崖",美股下挫.
    
    本周,CBOT近月玉米合约 跌约1%,为连跌第四周,但今年,玉米期
货将录得7.3%升幅.
    
    美国农业部公布,上周出口销售美国玉米10.43万吨,低于预估区间15-
30万吨.
    
    美国能源资料协会(EIA)公布最新一周美国乙醇日产量为83.4万桶,较
之前一周增加1.2万桶,库存降至2,032万桶,减少52.3万桶.
    
    3月玉米期货 结算价报每蒲式耳6.94美元,升2-1/2美分.
    
    今日CBOT玉米期货成交量预估为96,797口.(完)

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