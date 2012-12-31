芝加哥期市:CBOT玉米期货今年收涨8%,连涨第四年

加拿大股市：下跌，权重的能源股和银行跌领跌
路透多伦多2月24日 - 加拿大股市指标股指周五录得五个月来最大单日跌幅，从本周稍早触及的纪录高位大幅回落，由权重的能源股和银行跌引领市场普跌。
路透12月31日 - 美国CBOT玉米期货周一小涨,受助于年底逢低买盘,全年攀升8%,连涨第四年,为30年来最长升势.
近月3月玉米合约 收高4-1/4美元,报每蒲式耳6.98-1/4美元.5月合约 攀升3-1/2美分,报每蒲式耳7.00-1/4美元.玉米期货尾盘触及日高,因价格徘徊在六个月低位,使需求增加.
玉米期货本月回落6.5%,连跌第五个月,为5月以来最大单月跌幅.本季度收挫7.4%,为去年第二季以来最大季度跌幅.
玉米期货8月攀升至纪录高位,因半个世纪以来最严重的乾旱导致美国玉米减产.但价格上扬使对玉米的需求减少,尤其是出口需求.
美国农业部周一表示,上周出口检验玉米790万蒲式耳,低于分析师预估区间1,100-1,300万蒲式耳区间的底部.
芝加哥期货市场周二因新年假期休市.
今日,CBOT玉米期货成交量约为104,587口.(完)
路透多伦多2月24日 - 加拿大股市指标股指周五录得五个月来最大单日跌幅，从本周稍早触及的纪录高位大幅回落，由权重的能源股和银行跌引领市场普跌。
路透纽约2月24日 - 美国股市周五微幅收高，道指连续第11日创纪录新高，公用事业类股和其它避险类股上涨，盖过金融类股下跌的影响。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。