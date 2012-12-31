芝加哥期市:CBOT玉米期货今年收涨8%,连涨第四年

近月3月玉米合约 收高4-1/4美元,报每蒲式耳6.98-1/4美元.5月合约 攀升3-1/2美分,报每蒲式耳7.00-1/4美元.玉米期货尾盘触及日高,因价格徘徊在六个月低位,使需求增加.

玉米期货8月攀升至纪录高位,因半个世纪以来最严重的乾旱导致美国玉米减产.但价格上扬使对玉米的需求减少,尤其是出口需求.