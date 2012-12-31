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市场报道 | 2013年 1月 1日 星期二 05:14 BJT

芝加哥期市:CBOT玉米期货今年收涨8%,连涨第四年

路透12月31日 - 美国CBOT玉米期货周一小涨,受助于年底逢低买盘,全年攀升8%,连涨第四年,为30年来最长升势.

近月3月玉米合约 收高4-1/4美元,报每蒲式耳6.98-1/4美元.5月合约 攀升3-1/2美分,报每蒲式耳7.00-1/4美元.玉米期货尾盘触及日高,因价格徘徊在六个月低位,使需求增加.

玉米期货本月回落6.5%,连跌第五个月,为5月以来最大单月跌幅.本季度收挫7.4%,为去年第二季以来最大季度跌幅.

玉米期货8月攀升至纪录高位,因半个世纪以来最严重的乾旱导致美国玉米减产.但价格上扬使对玉米的需求减少,尤其是出口需求.

美国农业部周一表示,上周出口检验玉米790万蒲式耳,低于分析师预估区间1,100-1,300万蒲式耳区间的底部.

芝加哥期货市场周二因新年假期休市.

今日,CBOT玉米期货成交量约为104,587口.(完)

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