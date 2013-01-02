芝加哥期市:CBOT玉米期货下跌,因美国预算协议引发的乐观情绪减退

路透1月2日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三下跌,交易商说,因美国达成预算协议,避免增税和减支举措在年初实施后引发的乐观情绪很快减退.

粮食贸易商表示,周三在美国中西部地区的河道港口和乙醇工厂等美国玉米现货价格持稳至上升,因农户卖出不多.

一农业气象学家周三表示,美国大平原及中西部西部和南部的部份地区过去几天降大雪,将提升土壤湿度,并使河水水位上升.MDA EarthSat Weather气象学家Don Keeney说,"在大平原,密苏里州,伊利诺斯州中部至俄亥俄州降了大雪."

Keeney说,美国中西部西部和大平原未来五天天气干燥,下周将迎来降两."大部份地区的降雨量将为0.25-0.75英寸,这将扶助增加土壤水份储备,使河水水位小涨,"Keeney说.

3月玉米合约的关键支持位在其200日移动均线切入位6.83美元,关键阻力位在50日移动均线切入位7.34-1/2.九日相对强弱指标为29.

近月3月玉米合约 收低7-1/2美元,报每蒲式耳6.90-3/4美元.5月合约 下滑6-3/4美分,报每蒲式耳6.93-1/2美元.

今日,CBOT玉米期货成交量约为146,265口.(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿; 审校 母红)