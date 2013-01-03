芝加哥芝期市: 玉米期货回落,因美元走强和大豆下跌

路透1月3日 - CBOT玉米期货周四回落,交易商称,受累于美元走强和大豆期货走低.

农业期货杂志进行的一项调查显示,逾1,500个农户暗示,2012年美国玉米产量为106.2亿蒲式耳,较美国农业部最新预期的107.25亿蒲式耳低近1%.

交易商称,在美国中西部附近地区的河道码头,加工厂和乙醇生产厂的玉米现货价格周四上扬,因期货价格处于自7月以来的最低水平,使玉米现货价格处于最低水平.

分析师估计,上周美国净出口销售玉米20-35万吨,周五农业部将公布上周玉米出口销售数据.

一位农业气象学家称,预计美国主要作物种植区在下周中以前降雨有限,无法缓解旱情.

3月玉米期货的主要支撑位在200日移动均线切入位6.83-1/2美元,关键阻力位在50日移动均线切入位7.33美元.九日相对强弱指标为28.

3月玉米期货合约 收报每蒲式耳6.89-1/4美元,回落1-1/2美分.