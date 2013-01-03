芝加哥芝期市: 玉米期货回落,因美元走强和大豆下跌

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透1月3日 - CBOT玉米期货周四回落,交易商称,受累于美元走强和大豆期货走低.
农业期货杂志进行的一项调查显示,逾1,500个农户暗示,2012年美国玉米产量为106.2亿蒲式耳,较美国农业部最新预期的107.25亿蒲式耳低近1%.
交易商称,在美国中西部附近地区的河道码头,加工厂和乙醇生产厂的玉米现货价格周四上扬,因期货价格处于自7月以来的最低水平,使玉米现货价格处于最低水平.
分析师估计,上周美国净出口销售玉米20-35万吨,周五农业部将公布上周玉米出口销售数据.
一位农业气象学家称,预计美国主要作物种植区在下周中以前降雨有限,无法缓解旱情.
3月玉米期货的主要支撑位在200日移动均线切入位6.83-1/2美元,关键阻力位在50日移动均线切入位7.33美元.九日相对强弱指标为28.
3月玉米期货合约 收报每蒲式耳6.89-1/4美元,回落1-1/2美分.
今日,CBOT玉米期货成交量约为147,212口.
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。