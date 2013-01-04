芝加哥期市: CBOT玉米下跌,因预期美国产量上升

路透1月4日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五下跌,交易商说,因2012年美国玉米产量预估被上调,且大豆价格下跌也令玉米市场承压.

交易消息人士称,民间分析公司Informa Economics将其对2012年美国玉米产量预估从107.25亿蒲式耳上调至108亿蒲式耳.美国农业部将于1月11日周五公布1月作物报告.

一农业气象学家周五称,美国谷物种植地区大部份地区在整个周末预料干燥,之后大平原州份俄克拉荷马州和堪萨斯州将迎来降雨和降雪."今早天气预测看来将有0.20-0.60英寸降雨量,俄克拉荷马州的降雨量最多,"World Weather Inc气象学家Andy Karst说.

Karst表示,下周温度将上升,可能使美国大平原中部硬红冬麦种植区的大部份积雪溶化,令作物容易被冻伤."下周稍后预料温度下降,所以将要留意作物会否被冻死,"Karst说,下周溶雪气料不会提高密西西比河河水水平.

周五美国农业部周度出口销售报告显示,上周美国玉米净出口销售49,100吨,低于预估的200,000-350,000吨.

交易员说,周五中西部地区现货玉米价格持平,受出口缓慢限制.

欧洲交易商说,韩国最大牲畜饲料制造商Nonghyup Feed Inc(NOFI)在周五结束的标购中买入69,000吨玉米,来源地可以是美国或南美.

3月玉米合约关键支持位在其200日移动均线切入位6.84美元.九日相对强弱指标为24.

3月玉米期货合约 收报每蒲式耳6.80-1/4美元,下跌9美分.

今日,CBOT玉米期货成交量约为196,929口.(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>