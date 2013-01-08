重发-芝加哥期市:CBOT玉米期货上涨,在跌至六个月低点后有低吸和空头回补

标题新闻：富士康可能出价高达270亿美元收购东芝旗下的芯片业务-华尔街日报援引消息人士
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路透1月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收高,交易商称因在上周尾段跌至六个月低点后有逢低承接和空头回补买盘.
美国农业部周一表示,民间出口商报称出口10.22万吨美国玉米至未具名目的地,本市场年度付运.
美国农业部报告,上周出口检验玉米717.1万蒲式耳,低于预估的900-1,300万.
谷物商人表示,周一美国中西部玉米现货价格持稳至大涨,受期货价格跌至六个月最低以及之后农户卖盘减少提振.
巴西当地农业分析师Clarivi周一下调2012/13年度巴西玉米产量预估2%,但小幅上调大豆产量预估.
3月玉米合约关键支持位在其200日移动均线切入位6.84-3/4美元.九日相对强弱指标为32.
3月玉米期货合约 收报每蒲式耳6.85-1/2美元,升5-1/4美分.
今日,CBOT玉米期货成交量约为204,328口.(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
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ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
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路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。