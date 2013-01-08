芝加哥期市:CBOT玉米期货上涨,受美国农业部月报前仓位调整带动

路透1月8日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二收高,交易商称因在美国农业部周五发布1月产量报告前有空头回补和轧平仓位动作.

市场预计,美国农业部在1月作物报告中将显示去年美国玉米产量创下六年低点,2012/13年度美国结转库存为17年低点.

一农业气象学家周二表示,预计本周美国三角洲地区强降雨范围将扩大至德州中部,中西部南部的部分地区也将有降雨.

周二美国中西部玉米现货价格持稳至小涨,期货价格连升两日未能刺激销售.

3月玉米合约关键支持位在其200日移动均线切入位6.85-1/4美元.九日相对强弱指标为35.

3月玉米期货合约 收报每蒲式耳6.88-3/4美元,升3-1/4美分.

今日,CBOT玉米期货成交量约为213,469口.(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)