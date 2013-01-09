芝加哥期市: CBOT玉米上涨,关注USDA公布1月报告

路透1月9日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三上涨,因在周五美国农业部(USDA)公布1月作物报告前,投资人回补空头及平仓.

市场预计,美国农业部的1月作物报告将显示去年美国玉米产量创下六年低点,2012/13年度美国结转库存为17年低点.

作物预测机构Lanworth将2012/13年大豆产量预估从28.61亿蒲式耳上调至29.04亿蒲式耳,但维持对玉米产量预估在106.02亿蒲式耳不变.

分析师预期,美国农业部一周出口销售报告将显示上周净出口销售100,000-200,000吨美国玉米.

World Weather Inc气象学家Andy Karst说,受过量降雨和洪涝困扰的阿根廷玉米及大豆农户对即将出现的干燥天气表示欢迎."未来两周天气转干,受过量降水困扰的农夫将松口气."

3月玉米合约关键支撑位在其200日移动均线切入位6.86美元.九日相对强弱指标为44.

3月玉米期货合约 收报每蒲式耳6.94-1/4美元,升5-1/2美分.

今日,CBOT玉米期货成交量约为161,265口.(完)

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