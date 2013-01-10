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市场报道 | 2013年 1月 11日 星期五 07:30 BJT

芝加哥期市: CBOT玉米期货在USDA报告出炉前上涨

路透1月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四上涨,因在周五美国农业部(USDA)公布1月作物生长报告前,投资人回补空头及轧平部位.

市场预计,美国农业部的1月作物报告将显示去年美国玉米产量创下六年低点,2012/13年度美国结转库存为17年低点.

美国农业部周四表示,上周净出口销售美国玉米总计仅1,000吨,低于预估的100,000-200,000吨.

欧洲交易商说,韩国玉米加工行业协议(KOCOPIA)在周四结束的55,000吨玉米标购中拒绝所有供应,没有买入任何玉米.

台湾糖业公司在周四结束的标购中买入23,000吨美国玉米及12,000吨美国大豆,买入规模和标购规模一样.

交易员说,现货玉米和大豆周四多数持稳,因农夫及卖方等待美国农业部周五公布的报告.

3月玉米合约关键支撑位在其200日移动均线切入位6.86-3/4美元.九日相对强弱指标为48.

3月玉米期货合约 收报每蒲式耳6.98-3/4美元,升4-1/2美分.

今日,CBOT玉米期货成交量约为232,813口.(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿; 审校 李军)

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