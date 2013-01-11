芝加哥期市:CBOT玉米期货上扬，因美国农业部玉米库存报告利好

路透1月11日 - CBOT玉米期货周五上扬,旧作合约领涨,交易商称,受助于美国农业部发布的1月供需报告中,玉米库存数据利好.

美国农业部称,2012年12月1日,美国玉米供应为80.30亿蒲式耳,低于82.83亿蒲式耳的分析师平均预期.农业部还表示,2012/13年度,美国玉米期末库存总量为6.02亿蒲式耳,低于6.67亿蒲式耳的分析师平均预估.

农业部在最后一份2012年度产量报告中估计,去年玉米产量为107.80亿蒲式耳,高于106.65亿蒲式耳的分析师平均预期.

美国季度玉米库存远低于预期,因乾旱导致减产,这也使政府估计美国的玉米结转库存为17年来最低.

3月玉米期货的关键阻力位为50日移动均线切入位7.26-1/2美元.关键支撑位在200日移动均线切入位6.87-1/2美元.九日相对强弱指标为59.

3月玉米期货合约 收报每蒲式耳7.08-3/4美元,升10美分.