芝加哥期市:CBOT玉米期货上扬，因美国农业部玉米库存报告利好

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透1月11日 - CBOT玉米期货周五上扬,旧作合约领涨,交易商称,受助于美国农业部发布的1月供需报告中,玉米库存数据利好.
美国农业部称,2012年12月1日,美国玉米供应为80.30亿蒲式耳,低于82.83亿蒲式耳的分析师平均预期.农业部还表示,2012/13年度,美国玉米期末库存总量为6.02亿蒲式耳,低于6.67亿蒲式耳的分析师平均预估.
农业部在最后一份2012年度产量报告中估计,去年玉米产量为107.80亿蒲式耳,高于106.65亿蒲式耳的分析师平均预期.
美国季度玉米库存远低于预期,因乾旱导致减产,这也使政府估计美国的玉米结转库存为17年来最低.
3月玉米期货的关键阻力位为50日移动均线切入位7.26-1/2美元.关键支撑位在200日移动均线切入位6.87-1/2美元.九日相对强弱指标为59.
3月玉米期货合约 收报每蒲式耳7.08-3/4美元,升10美分.
今日,CBOT玉米期货成交量约为570,475口.(完)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。