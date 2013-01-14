芝加哥期市: CBOT玉米期货急升2.2%,受助于利多的农业部供需报告

韩国金融市场：韩元和韩股都跌至近四周低位，因地缘政治风险引发避险
美国总统特朗普上周向中国国家主席习近平施加压力，希望中方为遏制朝鲜核计划做出更多努力。美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)表示，习近平已同意在遏制朝核计划方面加强合作--但他没有提出新的方案以打击平壤的挑衅态度。
路透1月14日 - CBOT玉米期货周一上扬,交易商称,继续受助于上周五发布的美国农业部利多库存报告,以及全球第二大玉米出口国阿根廷气温上升,降水减少.
美国农业部上周公布的报告显示,牲畜饲养行业对玉米的需求强劲,带动走势不振的玉米价格上扬.且分析师预计,玉米期价将进一步上扬,但对能否再度升穿每蒲式耳8美元存疑.
指标CBOT-3月玉米合约 连涨第六日,为6月初以来最长升势.
美国农业部上周五报告,去年12月1日,美国玉米供应为80.30亿蒲式耳,低于分析师预估的82.83亿蒲式耳.农业部还表示,2012/13年,美国玉米期末库存总量将为6.02亿蒲式耳,低于6.67亿蒲式耳的分析师平均预期.
总体而言,南美洲作物天气状况仍令人满意,阿根廷降水减少,巴西偶有阵雨,Global Weather Monitoring的气象学家John Dee表示.
周一,美国中西部西部的河流口岸,加工厂和乙醇生产厂的现货玉米价格走低,因期货攀升至逾两周高位,可能录得6月以来最长升势.
3月玉米期货 一度升穿位于50日移动均线切入位7.25-3/4美元的技术阻力位,关键支撑位在200日移动均线切入位6.88-1/2美元.该合约的九日相对强弱指标收盘时攀升至69,接近70-100的技术超买区间.
CBOT-3月玉米期货 收报每蒲式耳7.24美元,上扬15-1/4美分.
今天,玉米期货成交量约为313,613口.
美国总统特朗普上周向中国国家主席习近平施加压力，希望中方为遏制朝鲜核计划做出更多努力。美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)表示，习近平已同意在遏制朝核计划方面加强合作--但他没有提出新的方案以打击平壤的挑衅态度。
0232GMT * 美元在亚洲早盘时段普遍走扬，给新西兰元构成压力 * 美元指数测试美联储3月15日升息以后的最高水准 * 新西兰元/美元被压低至0.6921底部 * 日线图三重底位于0.6890/95区域，是下一道技术支撑位 * 图表：http://reut.rs/2nYOKVq (完) (编译 李婷仪 审校 白云)
路透台北4月10日 - 据路透获得的文件显示，台湾塑胶 将发行70亿台币无担 保公司债，五年期、七年期发行利率分别定在1.09%、1.32%，发行金额各为33亿、37亿。 中华信评授予台塑长期信用等级为twAA-。 以下为2016年以来指标公司债五年期的发行情况： 公司 开标时间 发行利率/金额(台币) 信用评等 =========================================================== 台塑 2017年4月 1.09%/33亿 twAA- ----------------------------------------------------------- 中租迪和 2017年4月 1.35%/17亿 Fitch A ------------------------