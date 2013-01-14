芝加哥期市: CBOT玉米期货急升2.2%,受助于利多的农业部供需报告

路透1月14日 - CBOT玉米期货周一上扬,交易商称,继续受助于上周五发布的美国农业部利多库存报告,以及全球第二大玉米出口国阿根廷气温上升,降水减少.

美国农业部上周公布的报告显示,牲畜饲养行业对玉米的需求强劲,带动走势不振的玉米价格上扬.且分析师预计,玉米期价将进一步上扬,但对能否再度升穿每蒲式耳8美元存疑.

指标CBOT-3月玉米合约 连涨第六日,为6月初以来最长升势.

美国农业部上周五报告,去年12月1日,美国玉米供应为80.30亿蒲式耳,低于分析师预估的82.83亿蒲式耳.农业部还表示,2012/13年,美国玉米期末库存总量将为6.02亿蒲式耳,低于6.67亿蒲式耳的分析师平均预期.

总体而言,南美洲作物天气状况仍令人满意,阿根廷降水减少,巴西偶有阵雨,Global Weather Monitoring的气象学家John Dee表示.

周一,美国中西部西部的河流口岸,加工厂和乙醇生产厂的现货玉米价格走低,因期货攀升至逾两周高位,可能录得6月以来最长升势.

3月玉米期货 一度升穿位于50日移动均线切入位7.25-3/4美元的技术阻力位,关键支撑位在200日移动均线切入位6.88-1/2美元.该合约的九日相对强弱指标收盘时攀升至69,接近70-100的技术超买区间.

CBOT-3月玉米期货 收报每蒲式耳7.24美元,上扬15-1/4美分.