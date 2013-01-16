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市场报道 | 2013年 1月 17日 星期四 05:49 BJT

芝加哥期市:CBOT玉米期货小涨,因库存紧张及大豆期货大涨支撑

路透1月16日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三小涨,交易商称因库存紧张以及大豆期货大涨带动.

美国大平原和中西部西部地区天气持续干燥,威胁到2013年玉米产量,阿根廷天气转干,也给玉米期货带来支撑.

一农业气象学家周三表示,美国大平原硬红冬麦种植区至少在下周将保持干燥天气.

作物预估机构Lanworth周三下调美国今年小麦产量预估,并下调阿根廷玉米和大豆产量预估.

欧洲交易商表示,台湾玉米行业采购协会(MIPA)从阿根廷购买了6万吨玉米.

美国能源资料协会(EIA)公布,截至1月11日该周美国乙醇产量减少5.1%,降至两年半最低.

3月玉米期货 支撑位在50日移动均线切入位7.25美元,关键阻力位在100日移动均线切入位7.44美元.该合约的九日相对强弱指标为73.

CBOT-3月玉米期货 收报每蒲式耳7.31-1/4美元,上扬3/4美分.

今天,玉米期货成交量约为279,401口.
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