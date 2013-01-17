芝加哥期市: CBOT玉米期货因获利了结下挫,八日连涨纪录中止

路透1月18日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四下跌,交易商称因连续八个交易日上涨后投资者获利了结.
中西部西部地带和美国大平原各州的乾旱天气为市场提供一些支持.
一位美国气象学家周三表示,美国春播开始时能够迎来足够降雨以补足土壤湿度的可能性不大.2012年美国遭受了非常严重乾旱的侵袭.
美国农业部(USDA)周四公布的一周出口销售报告显示,前周美国玉米净出口销售量为393,300吨,高于预估的15-25万吨.
3月合约的关键支撑位在50日移动均线切入位7.24-3/4美元,关键阻力位在100日移动均线切入位7.43-1/4美元.九日相对强弱指标在64.
CBOT-3月玉米期货 收报每蒲式耳7.24-1/2美元,下跌6-3/4美分.
今天玉米期货成交量约为206,083口.(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 洪曦; 审校 母红)