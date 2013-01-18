芝加哥期市: CBOT玉米期货上涨,中西部西部干燥天气引发担忧

《全球汇市》美元升至三周高位，因美联储官员讲话和就业数据
路透纽约4月7日 - 美元周五升至三周高位，此前一位具影响力的美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员表示，美联储在今年缩减资产负债表的计划将不会大大推迟其升息周期。
路透1月18日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)周五上扬,交易商称,因美国中西部的西部和大平原地区的乾旱天气持续,令投资人卖兴迟疑.而阿根廷天气转为干燥.
长周末前有平仓行为.CBOT谷物和大豆期货市场下周一将休市.
美国中西部西部和大平原地区的干燥天气预计将持续至至少1月底,这令一部分人担心2012年的旱情又将袭来.
"大平原硬红冬麦种植带看似平静且干燥,下周气温将下降,不过该地区将不会有冷空气的威胁."Global Weather Monitoring气象学者John Dee表示.
John Dee称,阿根廷和巴西南部气候转为干燥,开始引发人们担心产量和市场兴致.
阿根廷农业部长Lorenzo Basso周五表示,该国将在未来几周批准至少300万吨2012/13年玉米作物出口.这对于因全球供给紧张而受到高价格困扰的消费国而言,是个好消息.
交易商称,周五美国中西部地区玉米现货报价基本持平,因农场供给稀少与乙醇工厂、加工商和仓库需求有限相抵.
Informa Economics周五预计,2013年美国玉米种植面积料在9,930.3万英亩,高于之前预估的9,902.6万英亩.2012年种植面积为9,720万英亩.
CBOT-3月玉米期货 收报每蒲式耳7.27-1/2美元,上涨3美分.
今天玉米期货成交量约为232,906口.(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 洪曦; 审校 母红)
路透纽约4月7日 - 美元周五升至三周高位，此前一位具影响力的美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员表示，美联储在今年缩减资产负债表的计划将不会大大推迟其升息周期。
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透4月7日 - 洲际交易所(ICE)期棉合约周五下挫近1.5%，受投机商 结清仓位拖累，本周期棉表现为八个月最差。 5月合约 收跌1.05美分，或1.41%，报每磅73.46美分，交易区 间为73.38-74.60美分，前者为1月24日来最低。 本周该合约大跌5%，为截至去年8月12日该周以来最大周线跌幅。5月 期棉本周稍早跌穿75美分关键水准，为1月31日来首见。 “出现大量技术性卖盘，因投机商意识到他们早就该沽出了。”棉花 经纪Keith Brown and Co负责人Keith Brown表示。 期货市场总成交量增加29,310口，至68,200口。数据显示，前一交易 日未平仓合约减少2,551口，至268,539口。 美元指数 升0.5%。(完) (编译 李军; 审校 刘静)