芝加哥期市: CBOT玉米期货上涨,中西部西部干燥天气引发担忧

路透1月18日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)周五上扬,交易商称,因美国中西部的西部和大平原地区的乾旱天气持续,令投资人卖兴迟疑.而阿根廷天气转为干燥.

长周末前有平仓行为.CBOT谷物和大豆期货市场下周一将休市.

美国中西部西部和大平原地区的干燥天气预计将持续至至少1月底,这令一部分人担心2012年的旱情又将袭来.

"大平原硬红冬麦种植带看似平静且干燥,下周气温将下降,不过该地区将不会有冷空气的威胁."Global Weather Monitoring气象学者John Dee表示.

John Dee称,阿根廷和巴西南部气候转为干燥,开始引发人们担心产量和市场兴致.

阿根廷农业部长Lorenzo Basso周五表示,该国将在未来几周批准至少300万吨2012/13年玉米作物出口.这对于因全球供给紧张而受到高价格困扰的消费国而言,是个好消息.

交易商称,周五美国中西部地区玉米现货报价基本持平,因农场供给稀少与乙醇工厂、加工商和仓库需求有限相抵.

Informa Economics周五预计,2013年美国玉米种植面积料在9,930.3万英亩,高于之前预估的9,902.6万英亩.2012年种植面积为9,720万英亩.

CBOT-3月玉米期货 收报每蒲式耳7.27-1/2美元,上涨3美分.

今天玉米期货成交量约为232,906口.(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 洪曦; 审校 母红)