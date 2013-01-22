芝加哥期市: CBOT玉米期货收涨,因美国和阿根廷乾旱天气引发市场忧虑

路透1月22日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二上涨,交易商称因乾旱天气对美国中西部西部地区以及阿根廷的玉米产量构成威胁,此外大豆强劲上涨也提振玉米期价.

美国大平原和中西部西部地区天气持续干燥,令人们担心2013年美国硬红冬麦的前景以及玉米和大豆作物的播种.

"北美的主要问题是南部大平原地区的干燥天气,"Global Weather Monitoring气象学者John Dee表示.

"对阿根廷干燥天气的担心正在加剧.这种气候开始对玉米和大豆生产构成威胁,"Dee表示.

分析机构Safras & Mercado周一表示,巴西2012/13作物年度的玉米产量料同比减少2.35%,因此前大豆收割工作推迟,造成秋季玉米播种时间缩短.

2012年中国进口玉米和稻米数量创下纪录高位,小麦进口则升至八年高点,原因是内需强劲和去年上半年国际价格较低.

3月合约关键阻力位在100日移动均线7.41-3/4美元,关键支撑位在50日移动均线7.24-1/4美元.九日相对强弱指标在66.

CBOT-3月玉米期货 收报每蒲式耳7.28-1/2美元,上涨1美分.

今天玉米期货成交量约为171,099口.(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

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