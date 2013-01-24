芝加哥期市: 玉米期货收涨,因供应吃紧导致玉米价差利多

路透1月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)3月玉米期货周四收涨,交易商称,因美国玉米供应吃紧,致使玉米合约价差利多.

美国西部作物种植区天气干燥也继续支撑玉米市场.

World Weather Inc的气象学家Andy Karst表示,没有迹象显示,美国大平原和中西部西部的乾旱天气将在短期内得大幅缓解.Karst还表示,干燥天气开始影响阿根廷玉米和大豆作物的生长.

近几个月,投机客大幅增加投资组合中玉米和大豆期货空头头寸,对美国农产品价格将走低的押注创历史水平.近几年,农产品价格劲扬.

谷物贸易商称,美国中西部玉米现货价格持稳至涨跌互现,但幅度不大,受累于乙醇生产减少,和出口需求不振,不过,销售缓慢和供应吃紧支撑价格.

3月玉米合约关键阻力位在50日移动均线切入位7.23-1/4美元.关键支撑位在200日移动均线切入位6.94-1/4美元.九日相对强弱指标为58.

CBOT-3月玉米期货 收报每蒲式耳7.24-1/4美元,上扬3-1/2美分.

今天玉米期货成交量约为244,557口.(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

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