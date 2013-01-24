芝加哥期市: 玉米期货收涨,因供应吃紧导致玉米价差利多

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透1月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)3月玉米期货周四收涨,交易商称,因美国玉米供应吃紧,致使玉米合约价差利多.
美国西部作物种植区天气干燥也继续支撑玉米市场.
World Weather Inc的气象学家Andy Karst表示,没有迹象显示,美国大平原和中西部西部的乾旱天气将在短期内得大幅缓解.Karst还表示,干燥天气开始影响阿根廷玉米和大豆作物的生长.
近几个月,投机客大幅增加投资组合中玉米和大豆期货空头头寸,对美国农产品价格将走低的押注创历史水平.近几年,农产品价格劲扬.
谷物贸易商称,美国中西部玉米现货价格持稳至涨跌互现,但幅度不大,受累于乙醇生产减少,和出口需求不振,不过,销售缓慢和供应吃紧支撑价格.
3月玉米合约关键阻力位在50日移动均线切入位7.23-1/4美元.关键支撑位在200日移动均线切入位6.94-1/4美元.九日相对强弱指标为58.
CBOT-3月玉米期货 收报每蒲式耳7.24-1/4美元,上扬3-1/2美分.
今天玉米期货成交量约为244,557口.(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 母红; 审校 李军)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。