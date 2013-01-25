版本:
中国
市场报道 | 2013年 1月 26日 星期六 05:38 BJT

芝加哥期市: CBOT玉米下跌,因出口缓慢及阿根廷降雨

路透1月25日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五下跌,交易商说,因美国出口缓慢,以及全球最大玉米生产和出口国阿根廷的干燥地区将迎来一些降雨.

周五出炉的美国农业部(USDA)周度出口销售报告显示,上周净出口销售189,700吨美国玉米,低于预估的200,000-450,000吨.

Commodity Weather Group气象学家Joel Widenor说,阿根廷未来一周将迎来几轮骤雨,但降雨量将不足以消除干燥天气对作物带来压力的忧虑.

周五一农业气象学家说,美国一些玉米种植地区预料将降雪,只能令逾50年来最严重的旱情略为缓解.

布宜诺斯谷物交易所周四称,在经过一个月以上天气持续炎热和晴朗日子后,阿根廷农户开始忧虑本季玉米作物可能受干燥天气影响.

谷物商人说,周五美国中西部地区的现货玉米价格基本持稳至上涨,受玉米期货下跌及农户卖出缓慢所支持.

3月玉米合约关键支持位在其200日移动均线切入位6.95-1/4美元,关键阻力位在50日移动均线切入位7.23-1/4美元.九日相对强弱指标为54.

CBOT-3月玉米期货 收报每蒲式耳7.20-3/4美元,下跌3-1/2美分.

今天玉米期货成交量约为180,307口.(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 利棣儿; 审校 母红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐