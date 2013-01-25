芝加哥期市: CBOT玉米下跌,因出口缓慢及阿根廷降雨

全球金融：美国期待IMF加强对全球汇率的监督--美财政部官员
路透华盛顿4月13日 - 美国财政部一名高级官员周四表示，美国将在国际货币基金组织(IMF)下周的春季会议上向该组织重申它密切关注全球汇率政策的角色。
路透1月25日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五下跌,交易商说,因美国出口缓慢,以及全球最大玉米生产和出口国阿根廷的干燥地区将迎来一些降雨.
周五出炉的美国农业部(USDA)周度出口销售报告显示,上周净出口销售189,700吨美国玉米,低于预估的200,000-450,000吨.
Commodity Weather Group气象学家Joel Widenor说,阿根廷未来一周将迎来几轮骤雨,但降雨量将不足以消除干燥天气对作物带来压力的忧虑.
周五一农业气象学家说,美国一些玉米种植地区预料将降雪,只能令逾50年来最严重的旱情略为缓解.
布宜诺斯谷物交易所周四称,在经过一个月以上天气持续炎热和晴朗日子后,阿根廷农户开始忧虑本季玉米作物可能受干燥天气影响.
谷物商人说,周五美国中西部地区的现货玉米价格基本持稳至上涨,受玉米期货下跌及农户卖出缓慢所支持.
3月玉米合约关键支持位在其200日移动均线切入位6.95-1/4美元,关键阻力位在50日移动均线切入位7.23-1/4美元.九日相对强弱指标为54.
CBOT-3月玉米期货 收报每蒲式耳7.20-3/4美元,下跌3-1/2美分.
今天玉米期货成交量约为180,307口.(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 利棣儿; 审校 母红)
路透华盛顿4月13日 - 美国财政部一名高级官员周四表示，美国将在国际货币基金组织(IMF)下周的春季会议上向该组织重申它密切关注全球汇率政策的角色。
路透4月14日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月13日(周四)走势纵览。
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月3日当周 4月10日当周 4月14日(五) 1230 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月 持平 +0.1% 未经季节调整的CPI(较上年同期) +2.6% +2.7% 经季节调整的核心CPI(较前月) +0.2% +0.2% 未经季节调整的核心CPI(较上年同期) +2.3% +2.2% 每周平均实质所得(较前月) -- +0.1% 1230 美