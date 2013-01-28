芝加哥期市:CBOT玉米期货上涨,因投资人愈发担心美国天气持续干燥

路透1月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一上涨,交易商表示,因投资人担心美国大平原和中西部地区西部天气持续干燥.

一农业气象学家周一表示,预计本周干燥天气将继续折磨主要产区,仅有少量降雨和降雪.

美国农业部(USDA)周一公布,上周出口检验美国玉米2,112.7万蒲式耳,高于预估的800-1,100万.

路透调查显示,今年食品和饲料价格可能开始降低,CBOT玉米价格预计在年底前大跌22%值每蒲式耳5.50美元下方,因预估今年美国玉米种植面积庞大且天气正常.

谷物贸易商表示,周一,美国中西部附近玉米现货价格持稳,农户抛盘不多.

3月玉米合约关键支持位在其50日移动均线切入位7.23-1/4美元,关键阻力位在10日移动均线切入位7.38-1/2美元.九日相对强弱指标为63.

CBOT-3月玉米期货 收报每蒲式耳7.29-1/4美元,升8-1/2美分.

今天玉米期货成交量约为173,552口.(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)