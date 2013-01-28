芝加哥期市:CBOT玉米期货上涨,因投资人愈发担心美国天气持续干燥

美国热股：Twitter拒不交出反特朗普移民政策账户的用户信息，股价下滑
路透4月7日 - 社交网络Twitter周四提起联邦诉讼，抗拒美国政府要求它交出一个反特朗普移民政策账户用户信息的命令。 Twitter股价周五美股盘初下滑0.42%，报14.33美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透1月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一上涨,交易商表示,因投资人担心美国大平原和中西部地区西部天气持续干燥.
一农业气象学家周一表示,预计本周干燥天气将继续折磨主要产区,仅有少量降雨和降雪.
美国农业部(USDA)周一公布,上周出口检验美国玉米2,112.7万蒲式耳,高于预估的800-1,100万.
路透调查显示,今年食品和饲料价格可能开始降低,CBOT玉米价格预计在年底前大跌22%值每蒲式耳5.50美元下方,因预估今年美国玉米种植面积庞大且天气正常.
谷物贸易商表示,周一,美国中西部附近玉米现货价格持稳,农户抛盘不多.
3月玉米合约关键支持位在其50日移动均线切入位7.23-1/4美元,关键阻力位在10日移动均线切入位7.38-1/2美元.九日相对强弱指标为63.
CBOT-3月玉米期货 收报每蒲式耳7.29-1/4美元,升8-1/2美分.
今天玉米期货成交量约为173,552口.(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
路透4月7日 - 社交网络Twitter周四提起联邦诉讼，抗拒美国政府要求它交出一个反特朗普移民政策账户用户信息的命令。 Twitter股价周五美股盘初下滑0.42%，报14.33美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透4月7日 - 美国百胜集团(Yum Brands)旗下的肯德基连锁计划限制供应商对肉鸡使用抗生素。 该股周五盘初小跌0.17%，报64.44美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透4月7日 - 通用汽车第一季在中国销量同比降5.2%，归因中国政府调整汽车税收政策及春节因素。 该公司股价周五美股盘初下滑0.4%，报34.02美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)