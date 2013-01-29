芝加哥期市:CBOT玉米期货上涨,因忧虑美国和阿根廷天气

路透1月29日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二上涨,交易商说,因忧虑阿根廷和美国作物种植地区西部的干燥天气,且农夫卖出缓慢.

一农业气象学家周二称,受乾旱困扰的美国大平原的偏远西面地区天气持续干燥,而有利作物成长的降雨正移向科罗拉多州,内华达州和犹他州等地区和中西部地区的东南面.MDA EarthSat Weather气象学家Don Keeney说,"今明两天中西部和三角洲北面将有很多降雨,而且降雨将伸展至大平原东南部,堪萨斯州东部和俄克拉荷马州东部."

阿根廷的一些骤雨将对近期变得较干的天气提供很小的缓解,而巴西大部份地区的天气令人满意.

独立炼厂Valero Energy Corp周二表示,2012年最后三个月,因玉米价格及乙醇库存高企,该公司暂停了其10个乙醇生产设施中的三个.

3月玉米合约关键支持位在其50日移动均线切入位7.23-1/4美元,关键阻力位在100日移动均线切入位7.37-3/4美元.九日相对强弱指标为63.

CBOT-3月玉米期货 收报每蒲式耳7.29-1/2美元,升1/4美分.

今天玉米期货成交量约为203,560口.(完)

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