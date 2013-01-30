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市场报道 | 2013年 1月 31日 星期四 05:46 BJT

芝加哥期市:CBOT玉米期货上涨,因阿根廷天气干燥及大豆期货劲升

路透1月30日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三上涨,交易商称因部分阿根廷玉米产区天气更为干燥,且大豆期货劲升惠及此间市场.

Commodity Weather Group(CWG)农业气象学家Joel Widenor表示,预计周四和周五阿根廷会有降雨,但之后天气将转干.

CWG指,巴西北部持续有降雨,尽管对作物有利,但对大豆收割造成一些拖延.

作物产量预估机构Lanworth周三下调阿根廷玉米和大豆产量预估,因天气干燥.

美国乙醇产量降至两年多前政府开始收集数据以来的最低水准,因需求疲弱,且玉米成本高涨促使加工厂关闭.

3月玉米合约关键支持位在其100日移动均线切入位7.37-1/4美元,九日相对强弱指标为71.

CBOT-3月玉米期货 收报每蒲式耳7.40-1/4美元,升10-3/4美分.

今天玉米期货成交量约为275,428口.(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
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