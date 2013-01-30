芝加哥期市:CBOT玉米期货上涨,因阿根廷天气干燥及大豆期货劲升

欧洲汇市：英镑料录得四周来首个周线跌幅，投资者关注产出数据
路透伦敦4月7日 - 英镑料将录得四周以来的首个周线跌幅，投资者等待能为英国经济成长前景提供重要线索的经济数据出炉，英国已经开启退欧进程。
路透1月30日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三上涨,交易商称因部分阿根廷玉米产区天气更为干燥,且大豆期货劲升惠及此间市场.
Commodity Weather Group(CWG)农业气象学家Joel Widenor表示,预计周四和周五阿根廷会有降雨,但之后天气将转干.
CWG指,巴西北部持续有降雨,尽管对作物有利,但对大豆收割造成一些拖延.
作物产量预估机构Lanworth周三下调阿根廷玉米和大豆产量预估,因天气干燥.
美国乙醇产量降至两年多前政府开始收集数据以来的最低水准,因需求疲弱,且玉米成本高涨促使加工厂关闭.
3月玉米合约关键支持位在其100日移动均线切入位7.37-1/4美元,九日相对强弱指标为71.
CBOT-3月玉米期货 收报每蒲式耳7.40-1/4美元,升10-3/4美分.
今天玉米期货成交量约为275,428口.(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透伦敦4月7日 - 英镑料将录得四周以来的首个周线跌幅，投资者等待能为英国经济成长前景提供重要线索的经济数据出炉，英国已经开启退欧进程。
投资者本已处于谨慎状态中，他们正在等待美国总统特朗普及中国国家主席习近平的会谈结果，另外还在等待今日稍后美国将公布的非农就业数据。
路透东京4月7日 - 日本公债价格周五上涨，此前美国对叙利亚一空军基地发射巡航导弹，激发对债券等低风险资产的买需。 日本10年期公债收益率 跌0.5个基点至0.050%，追平2月所及低位。10年期公债期货价格 升0.18点至150.60。 美国打击叙利亚，令人担心与俄罗斯冲突升级。俄罗斯在叙利亚内战中支持政府军。 美国对叙利亚发动军事打击，此时正值投资者越来越认为美国总统特朗普竞选时承诺的经济刺激措施中，很大一部分可能需要花费很长时间才能获得国会通过，还可能被延缓。 10年期美国公债收益率 触及四个半月低点2.289%，投资者等待美国非农就业数据，以及特朗普与中国国家主席习近平的会晤。 10年期美债收益率有效跌破2.3%，可能激发债市空头的一波空头回补。 当日涨跌 上日