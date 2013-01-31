芝加哥期市:CBOT玉米期货小幅收高,受月底基金买盘支撑

路透1月31日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四小幅收高,交易商称受月底基金买盘和仓位调整支撑,近月玉米期货本月大涨6.2%.
对阿根廷天气干燥可能令产量降低的担忧也对玉米市场有支撑作用.
美国农业部在周四发布的周度出口销售报告中公布,上周美国净出口玉米25.34万吨,预估为15-30万吨.
交易商周四表示,两家韩国公司Samyang Genex和Daesang Corporation合共买入5.5万吨欧洲玉米.
3月玉米合约关键支持位在其100日移动均线切入位7.36-1/2美元,九日相对强弱指标为72.
CBOT-3月玉米期货 收报每蒲式耳7.40-1/2美元,升1/4美分.
今天玉米期货成交量约为318,848口.(完)
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(编译 李军; 审校 利棣儿)