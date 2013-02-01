芝加哥期市: CBOT玉米收低,因获利了结及预报阿根廷天气好转

路透2月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收低,交易商说,因玉米在1月上扬6%后有获利了结,且因一些天气预报阿根廷干燥地区将迎来降雨.

Commodity Weather Group气象学家Joel Widenor说,"预期未来11至15日天气将较湿润,"他说,"信心不是很大,但目前天气预报显示大约三分之二的种植带将有正常降雨,将可缓和作物缺水的压力."

分析师说,美国2013年玉米种植面积预期增加,受助于在美国中西部玉米种植带以外的地区的种植面积增加,但这将使这些土地保育工作难以实现,通常这些土地产量不多.

民间分析师机构Informa Economics周五在致客户的报告中,将其阿根廷玉米和大豆产量预估下调,上调其巴西玉米和大豆产量预估.

3月玉米合约关键支持位在其100日移动均线切入位7.36美元,九日相对强弱指标为63.

CBOT-3月玉米期货 收报每蒲式耳7.36美元,跌4-1/2美分.

今天玉米期货成交量约为293,385口.(完)

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