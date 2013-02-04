芝加哥期市: CBOT玉米下跌,因技术性卖盘及美元上涨

澳洲经济指标总览--4月6日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透2月4日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一下跌,交易商说,因美元上涨,技术性卖盘及预报美国天气有些改善,有利作物前景.
一农业气象学家周一称,受乾旱影响的美国大平原及中西部西北地区本周将迎来降水,将有利作物成长.Global Weather Monitoring气象学家John Dee说,"周末干燥的美国大平原西面地区硬红冬麦种植的地方将迎来相当可观的降雨量,东面地区将有更多的降雨."
一阿根廷天气专家周一称,该国主要种植带本周将恢复干燥天气,周末时,大豆和玉米迎来少量的阵雨.
美国农业部称,上周出口检验530万蒲式耳美国玉米,低于预估的1,500-2,000万蒲式耳.
3月玉米合约关键阻力位在其100日移动均线切入位7.35-1/2美元,关键支持位在50日移动均线切入位7.23-1/2美元.九日相对强弱指标为61.
CBOT-3月玉米期货 收报每蒲式耳7.34-1/4美元,跌1-3/4美分.
今天玉米期货预估成交量为185,985口.(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿; 审校 李军)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
据今早在联交所的声明称，该行周三在伦敦买入347万股普通股，按成交量加权平均价每股6.5529英镑，涉资约2,274万英镑。
路透香港4月6日 - 中国高速公路营运商--浙江沪杭甬周四称，建议发行本金总额3.65亿欧元五年期零息可转换债券，所得款项拟用于偿还现有债务及作一般公司用途。