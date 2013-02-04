芝加哥期市: CBOT玉米下跌,因技术性卖盘及美元上涨

路透2月4日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一下跌,交易商说,因美元上涨,技术性卖盘及预报美国天气有些改善,有利作物前景.

一农业气象学家周一称,受乾旱影响的美国大平原及中西部西北地区本周将迎来降水,将有利作物成长.Global Weather Monitoring气象学家John Dee说,"周末干燥的美国大平原西面地区硬红冬麦种植的地方将迎来相当可观的降雨量,东面地区将有更多的降雨."

一阿根廷天气专家周一称,该国主要种植带本周将恢复干燥天气,周末时,大豆和玉米迎来少量的阵雨.

美国农业部称,上周出口检验530万蒲式耳美国玉米,低于预估的1,500-2,000万蒲式耳.

3月玉米合约关键阻力位在其100日移动均线切入位7.35-1/2美元,关键支持位在50日移动均线切入位7.23-1/2美元.九日相对强弱指标为61.

CBOT-3月玉米期货 收报每蒲式耳7.34-1/4美元,跌1-3/4美分.

今天玉米期货预估成交量为185,985口.(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿; 审校 李军)