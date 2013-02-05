芝加哥期市: CBOT玉米下跌,因需求缓慢及天气好转

路透2月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二下跌,交易商说,因技术卖盘,美国及阿根廷未来天气好转,有利作物生长,以及美国玉米出口销售放缓.

一农业气象学家周二称,美国大平原硬红冬麦种植区及中西部的西北部的广大地区本周末可能迎来降雨和降雪,使这些地区的乾旱天气略为缓解.

阿根延的干燥天气仍然令人忧虑,尽管局部地区不时出现小降雨,"下周,我们预期作物种植带的半数地区天气状况略有好转,"Commodity Weather Group气象学家Joel Widenor说.

分析师预料,美国农业部周五将表示今年夏季末美国玉米供应料在17年低位,但仍高于1时的预估值,因价格高企降低了需求.

分析师预估均值为美国2012/13年玉米结转库存为6.18亿吨,高于美国农业部1月时预估的6.02亿吨.

2012/13年全球玉米结转库存料为1.15493亿吨,低于美国农业部1月时预估的1.1599亿吨.

分析师预估均值为阿根延2012/13年玉米产量为2,626.1万吨,低于美国农业部1月时预估的2,800万吨.同期巴西玉米产量料为7,128.3万吨,高于1月时预估的7,100万吨.

3月玉米合约关键阻力位在其100日移动均线切入位7.35-1/4美元,关键支持位在50日移动均线切入位7.23美元.九日相对强弱指标为54.

CBOT-3月玉米期货 收报每蒲式耳7.29美元,跌5-1/4美分.

今天玉米期货预估成交量为275,355口.(完)

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