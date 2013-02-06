芝加哥期市: CBOT玉米期货收低,因获利了结及结清仓位

路透2月6日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三下滑,交易商称因获利了结、技术性卖压、出口缓慢以及周五美国农业部发布供需报告前有结清仓位动作.

分析师表示,预计周五美国农业部将预估今年夏季末美国玉米供应将为17年最低,但较1月预估增加.

分析师预估均值为为6.18亿蒲式耳,高于1月农业部预估的6.02亿蒲式耳.

全球2012/13年度玉米结转库存为1.15493亿吨,美国农业部1月预估为1.1599亿.

分析师预估均值为阿根延2012/13年玉米产量为2,626.1万吨,低于美国农业部1月时预估的2,800万吨.同期巴西玉米产量料为7,128.3万吨,高于1月时预估的7,100万吨.

一农业气象学家周三表示,遭受旱灾的美国大平原硬红冬麦种植区主要产区预计天气将转干.

作物预估机构Lanworth周三发布预估指2013/14作物年度美国玉米产量为138亿蒲式耳,单产增至每英亩155.6蒲式耳.

3月玉米合约关键阻力位在其50日移动均线切入位7.22-1/2美元.九日相对强弱指标为44.

CBOT-3月玉米期货 收报每蒲式耳7.22-1/2美元,跌6-1/2美分.

今天玉米期货预估成交量为225,737口.(完)

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