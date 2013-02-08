芝加哥期市: CBOT玉米期货下跌,USDA调高美国和全球结转库存预估

台湾货币市场：资金宽裕令短率徘徊低档，两年期存单得标利率略低于预期

* 拆款短率续徘徊低档 * 两年存单标低于预期 * 短票/RP利率靠向低位 记者 詹静宜 路透台北4月12日 - 台湾银行间拆款短率周三徘徊低档。资金调度人士表示，原本市场 上旬就偏多钱，加以近期央行冲销银行间隔夜拆款过剩资金力道减缓，致银行间资金更显宽 裕，带动今日两年期定存单得标利率略低于预估。 他们表示，一周拆款利率区间高位松动，一大行今日跟进调降票券商一周拆款利率1个 基点，但却乏人问津，主因跨月短票利率趋跌，票券商资金调度以短票为主，票券商拆款需 求略显降温，甚至有民营银行对票券商祭出0.34-0.35%的一周拆款利率吸引成交。 〞钱还是多，只好等央行冲销了。〞一大型银行资调人员说。 另位大型银行资调人士也称，目前市场普遍多钱，金融机构间资金需求疲弱，成交多以 到期续作为主，银行资金去化压力仍大，连天期较长的两年期定存单得标利率也走跌，凸显 近期资金宽松态势。 台湾央行午间标售的300亿台币两年期定存单加权平均得标利率为0.62%。该利率低于市 场预期的0.6