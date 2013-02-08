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市场报道 | 2013年 2月 9日 星期六 05:40 BJT

芝加哥期市: CBOT玉米期货下跌,USDA调高美国和全球结转库存预估

路透2月8日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五下跌,交易商称,此前美国政府在一份月度报告中上调该国和全球玉米结转库存预估.

交易商解除大豆多头/玉米空头套利交易部位,玉米跌势因此受限.

美国农业部(USDA)将2012/13年度美国玉米结转库存预估上调为6.32亿蒲式耳,高于6.18亿蒲式耳的市场预估均值,1月时为6.02亿蒲式耳.

USDA将2012/13年度全球玉米结转库存预估从1月的1.1599亿吨调高至1.1804亿吨,分析师们曾预计将会减少.

USDA上调了巴西、墨西哥、印度和乌克兰的玉米产量预期,其规模盖过了阿根廷玉米产量预估下调的幅度.

预报显示,阿根廷乾旱区域下周尾段将迎来雨水,可能缓和近期玉米和大豆的单产下降势头,这也给市场带来额外压力.

本周近月玉米合约 收低3.7%,为去年9月迄今最高单周跌幅.

CBOT-3月玉米期货 收报每蒲式耳7.09美元,下跌1-3/4美分.

今天玉米期货预估成交量为495,868口.(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 洪曦; 审校 母红)
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