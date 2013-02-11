版本:
中国
市场报道 | 2013年 2月 12日 星期二 04:34 BJT

芝加哥期市: CBOT玉米期货走低,因未来天气状况改善

路透2月11日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一走低,交易商称,因美国玉米出口缓慢,且美国和阿根廷作物天气改善.

一位农业气象学家称,美国大平原硬红冬麦种植区的部分地区将迎来少量降雨,将有助于缓解乾旱忧虑.

3月合约关键阻力位在200日移动均线切入位7.05美元.九日相对强弱指标为29.

CBOT-3月玉米期货 收报每蒲式耳7.02-1/4美元,下跌6-3/4美分.(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 母红; 审校 李军)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐