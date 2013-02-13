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市场报道 | 2013年 2月 14日 星期四 04:14 BJT

芝加哥期市: CBOT玉米跌至一个月低位,因基金结清多头头寸

路透2月13日 - CBOT玉米期货周三下跌至一个月低位,因预报显示美国及阿根廷未来天气改善,有利玉米成长,基金因此结清多头头寸.

3月合约关键阻力位在200日移动均线切入位7.06-1/4美元.九日相对强弱指标为25.

CBOT-3月玉米期货 收报每蒲式耳6.95美元,下跌1-1/4美分.(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿; 审校 母红)

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