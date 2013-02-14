芝加哥期市: CBOT玉米期货连跌10天,因美国和阿根廷作物天气改善

路透2月14日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四连跌10个交易日,交易商称因美国和阿根廷作物天气前景改善,引发基金结清仓位.

一农业气象学家周四表示,下周美国中西部和大平原降雪和/或降雨会为超过50年最严重旱情提供重大缓解.

Commodity Weather Group气象学家Joel Widenor表示,本周阿根廷大部分地区降雨,且周末还有降雨预计将有助于缓解投资人对干燥天气令作物受压的担忧,但还需要更多降雨才能确保产量令人满意.

美国农业部周四表示,上周美国出口销售玉米28.47万吨,在预估区间15-35万吨内.

布宜诺斯艾利斯谷物交易所周四称,阿根廷2012/13年度玉米产量总计2,500万吨,低于美国农业部目前预估的2,700万吨.

3月合约关键阻力位在200日移动均线切入位7.07美元.

CBOT-3月玉米期货 收报每蒲式耳6.94-3/4美元,下跌3/4美分.

今日CBOT玉米期货成交量预计为286,024口.(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)