芝加哥期市: CBOT玉米期货收高,受大豆劲扬及阿根廷天气忧虑带动

路透2月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收高,交易商指因大豆期货强劲上涨及预计阿根廷将出现更加干燥的天气,引发对玉米的买盘.

Commodity Weather Group气象专家Joel Widenor称,未来两周阿根廷将有两次降雨,第一次是在周六夜间,第二次是在接下来的周四.

Widenor称,受干旱侵袭的美国大平原硬红冬麦区和干燥的中西部西部的多数地区出现有利于作物生长的雨雪天气."未来两天大平原和中西部的西部将出现大范围雨雪,内布拉斯加州南部、堪萨斯州和密苏里北部的多数地区将出现10至18英寸的降雪,"他称.

作物预估机构Lanworth周三表示,预计今年美国玉米产量为137亿蒲式耳,低于两周前发布的报告中预估的138亿蒲式耳.

3月玉米合约主要阻力位处于200日移动均线切入位7.09-1/2美元,九日相对强弱指标(RSI)为39.

CBOT-3月玉米期货 收报每蒲式耳7-1/2美元,涨5-1/4美分.

今日CBOT玉米期货成交量预计为297,242口.(完)

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