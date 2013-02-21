芝加哥期市: CBOT玉米期货下跌,因美国迎来降雪及小麦价格下滑

路透2月21日 - 芝加哥交易所(CBOT)玉米期货周四下跌,因美国中西部西部地区及大平原部份乾旱地区将迎来降雪,且CBOT小麦大跌2.3%也拉低玉米期货.

雪暴吹袭美国大平原,为土壤增加急需的水份,雪暴并吹向中西部北面地区.

美国农业部(USDA)在其年度展望论坛上预期,2013/14年美国玉米出产将反弹至143.5亿蒲式耳,同比上升35%.美国玉米季度平均价格预期将下跌33%,至每蒲式耳4.80美元.

外围市场也为玉米带来压力.主要股市连跌第二天,且欧元兑美元下滑至六周低位,此前数据显示欧洲及美国经济成长疲弱.

市场预期,美国农业部周五公布的出口销售报告将显示最新一周出口销售150,000-350,000吨玉米.该报告因周一假期被推迟发布.

国际谷物理事会(IGC)将2012/13年全球玉米产量预估上调500万吨,至8.5亿吨,指因巴西及印度作物前景得到改善.

CBOT-3月玉米期货 收报每蒲式耳6.90-3/4美元,下跌9-3/4美分.

今日CBOT玉米期货成交量预计为332,758口.(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿; 审校)