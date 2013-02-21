芝加哥期市: CBOT玉米期货下跌,因美国迎来降雪及小麦价格下滑

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透2月21日 - 芝加哥交易所(CBOT)玉米期货周四下跌,因美国中西部西部地区及大平原部份乾旱地区将迎来降雪,且CBOT小麦大跌2.3%也拉低玉米期货.
雪暴吹袭美国大平原,为土壤增加急需的水份,雪暴并吹向中西部北面地区.
美国农业部(USDA)在其年度展望论坛上预期,2013/14年美国玉米出产将反弹至143.5亿蒲式耳,同比上升35%.美国玉米季度平均价格预期将下跌33%,至每蒲式耳4.80美元.
外围市场也为玉米带来压力.主要股市连跌第二天,且欧元兑美元下滑至六周低位,此前数据显示欧洲及美国经济成长疲弱.
市场预期,美国农业部周五公布的出口销售报告将显示最新一周出口销售150,000-350,000吨玉米.该报告因周一假期被推迟发布.
国际谷物理事会(IGC)将2012/13年全球玉米产量预估上调500万吨,至8.5亿吨,指因巴西及印度作物前景得到改善.
CBOT-3月玉米期货 收报每蒲式耳6.90-3/4美元,下跌9-3/4美分.
今日CBOT玉米期货成交量预计为332,758口.(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿; 审校)
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。