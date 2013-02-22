芝加哥期市: CBOT玉米期货收低,受大豆期货大跌拖累

路透2月22日 - 芝加哥交易所(CBOT)玉米期货周五收低,交易商指因受大豆期市大跌之势影响.

但玉米期货也获得一些支撑,因人们担心阿根廷的干燥天气可能将削弱玉米产量前景.

World Weather Inc.气象专家Andy Karst称,由于预计短期内没有降雨,对阿根廷的天气忧虑再度浮现."周三和周四出现少量降雨,但未来两周阿根廷乾旱地区没有太多降雨,"他称.

Karst称,最乾旱的地区在阿根廷南部,"尤其是西南部,这是大片玉米种植区,"他称.巴西整体作物天气持续令人满意,"巴西多数地区状况良好,"Karst表示.

美国农业部周五表示,上周玉米净出口销售量为38.2万吨,高于15至35万吨的预估区间.

美国农业部周五称,今年秋季玉米录得创纪录收成后,美国库存将增加逾两倍,因来自巴西和阿根廷的强烈竞争抑制了美国出口,而乙醇产量持平.

CBOT-3月玉米合约的关键阻力位处于50日移动均线切入位7.10-3/4美元和200日移动均线切入位7.11美元,九日相对强弱指标(RSI)为30.

CBOT-3月玉米期货 收报每蒲式耳6.90-1/4美分,跌1/2美分.

今日CBOT玉米期货成交量预计为313,118口.(完)

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