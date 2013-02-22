芝加哥期市: CBOT玉米期货收低,受大豆期货大跌拖累

企业并购：美国反垄断机构有条件批准中国化工收购瑞士先正达
路透华盛顿4月4日 - 美国联邦贸易委员会周二称，美国反垄断机构已批准中国化工集团在剥离三种产品的条件下收购瑞士先正达(Syngenta)。
路透2月22日 - 芝加哥交易所(CBOT)玉米期货周五收低,交易商指因受大豆期市大跌之势影响.
但玉米期货也获得一些支撑,因人们担心阿根廷的干燥天气可能将削弱玉米产量前景.
World Weather Inc.气象专家Andy Karst称,由于预计短期内没有降雨,对阿根廷的天气忧虑再度浮现."周三和周四出现少量降雨,但未来两周阿根廷乾旱地区没有太多降雨,"他称.
Karst称,最乾旱的地区在阿根廷南部,"尤其是西南部,这是大片玉米种植区,"他称.巴西整体作物天气持续令人满意,"巴西多数地区状况良好,"Karst表示.
美国农业部周五表示,上周玉米净出口销售量为38.2万吨,高于15至35万吨的预估区间.
美国农业部周五称,今年秋季玉米录得创纪录收成后,美国库存将增加逾两倍,因来自巴西和阿根廷的强烈竞争抑制了美国出口,而乙醇产量持平.
CBOT-3月玉米合约的关键阻力位处于50日移动均线切入位7.10-3/4美元和200日移动均线切入位7.11美元,九日相对强弱指标(RSI)为30.
CBOT-3月玉米期货 收报每蒲式耳6.90-1/4美分,跌1/2美分.
今日CBOT玉米期货成交量预计为313,118口.(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 于春红; 审校 母红)
路透华盛顿4月4日 - 美国联邦贸易委员会周二称，美国反垄断机构已批准中国化工集团在剥离三种产品的条件下收购瑞士先正达(Syngenta)。
路透上海4月5日 - 中国将在河北省设雄安新区的消息公布后，投资界对于受益公司有各种版本的预测。华夏幸福等A股上市公司周二晚间纷纷刊登澄清公告。华夏幸福称，其在雄安新区的项目尚存不确定性。
0008GMT * 有传言称，隔夜市场大型日本官方养老基金再度出现在110.00前 * 美元/日圆低见110.27，未达到3月28日低点110.18和3月27日低点110.11 * 不过这次反弹幅度更浅，仍倾向于下行 * 阻力位来自小时图上呈现下降趋势的一目均衡云区，底部在110.94，该水准亦为55小时移动均线 * 除去110.00附近的期权障碍外，另有5.8亿美元的单纯期权也将到期(完) (编译 郑茵 审校 张若琪)