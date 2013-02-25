芝加哥期市: 近月玉米期货合约上扬,因农户销售缓慢

路透2月25日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)近月玉米合约周一上扬,交易商称,因农户销售缓慢,且有迹象显示,本月基金结清多头头寸的行动可能已经结束.

本月,现货3月玉米合约 累计回落逾50美分,或7%,使该合约低于主要移动均线,且九日相对强弱指标上周五跌穿30水准,显示出超卖的迹象.

但涨幅受限,因美国和南美天气状况改善,使新作合约承压.

一位农业气象学家周一称,几乎所有美国大平原硬红冬麦种植区以及中西部西部部分地区出现降雪和雨夹雪天气,使逾50年来最严重的旱情得以缓解.

罗萨里奥谷物交易所称,阿根廷2012/13年玉米收成预估为2,550万吨,低于1月时预估的2,650万吨.

一位欧洲交易商称,韩国饲料协会(KFA)购买约6.9万吨可能来自南美的玉米.

美国农业部周一称,民间出口商报告,出口销售12.7万吨美国玉米至不知名目的地.

交易员称,美国中西部附近地区的现货玉米价格基本持稳至走低,因来自出口商,加工商和乙醇生产厂的需求有限.

美国农业部周一称,上周出口检验玉米1,160万蒲式耳,低于预估的1,300-1,800万蒲式耳.

CBOT-3月玉米期货 收报每蒲式耳6.93-1/2美元,上涨3-1/4美分.

今日CBOT玉米期货成交量预计为300,939口.(完)

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