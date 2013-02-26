芝加哥期市: CBOT玉米升至两周高位,受现货市场走强及回补空头带动

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透2月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米合约周二上升超过1.5%至两周高位,再次回到每蒲式耳7美元上方,交易商说,因现货市场走强,且回补空头提振近月玉米合约.
现货市场上涨,提振3月/5月合约的逆价差至10-3/4美分的日内高位,此为近七个月来最宽水平.
另一个显示现货市场价格上升的迹象是,CBOT称,玉米合约期货登记交割的数量从上日的77口下降至零,交易商预期,本周稍后3月期货合约的交割量将非常低.
美国商品期货交易委员会上周的交易商周度持仓报告显示,包括对冲基金在内的投机客投资组合中的空头头寸增加至2010年6月来的最高水平.
南非的作物产量预估委员会表示,2013年南非玉米收成可能达到1,235万吨,高于上年的1,183万吨.
CBOT-3月玉米期货 收报每蒲式耳7.05美元,上涨11-1/2美分.
今日CBOT玉米期货成交量预计为402,184口.(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿; 审校 母红)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。