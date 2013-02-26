芝加哥期市: CBOT玉米升至两周高位,受现货市场走强及回补空头带动

路透2月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米合约周二上升超过1.5%至两周高位,再次回到每蒲式耳7美元上方,交易商说,因现货市场走强,且回补空头提振近月玉米合约.

现货市场上涨,提振3月/5月合约的逆价差至10-3/4美分的日内高位,此为近七个月来最宽水平.

另一个显示现货市场价格上升的迹象是,CBOT称,玉米合约期货登记交割的数量从上日的77口下降至零,交易商预期,本周稍后3月期货合约的交割量将非常低.

美国商品期货交易委员会上周的交易商周度持仓报告显示,包括对冲基金在内的投机客投资组合中的空头头寸增加至2010年6月来的最高水平.

南非的作物产量预估委员会表示,2013年南非玉米收成可能达到1,235万吨,高于上年的1,183万吨.

CBOT-3月玉米期货 收报每蒲式耳7.05美元,上涨11-1/2美分.

今日CBOT玉米期货成交量预计为402,184口.(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿; 审校 母红)