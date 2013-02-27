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市场报道 | 2013年 2月 28日 星期四 05:48 BJT

芝加哥期市: CBOT玉米期货上涨,因回补空头及现货市场走强

路透2月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)近月玉米合约周三连升第三天,升幅超过远月合约,交易商指因现货市场走强,且受回补空头提振.

交易商和分析师预期,3月期货合约第一通知日将没有期货交割,因现货市场玉米需求强劲.周四为3月合约的第一通知日.

美国能源资料协会公布,最新一周美国乙醇加工量上升至每日81.2万桶,此为1月初来最高水平.美国乙醇库存下降至1,937万桶,下跌12.1万桶.

CBOT-3月玉米期货触及两周高位,短暂升穿50日移动均线切入位7.09-1/2美元,之后收在该水平.技术阻力位在200日移动均线切入位7.13-3/4美元.

CBOT-3月玉米期货 收报每蒲式耳7.09-1/2美元,上涨4-1/2美分.

今日CBOT玉米期货成交量预计为413,872口.(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿; 审校 于春红)
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