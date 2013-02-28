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市场报道 | 2013年 3月 1日 星期五 05:34 BJT

芝加哥期市: CBOT玉米期货连升第四天,因空头回补及现货市场上涨

路透2月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米合约周四连升第四天,创下三周高位,交易商说,受助于现货市场走强及月末回补空头.

3月/5月合约逆价差触及17-1/4美分的合约高位,因交易商纷纷出脱空头头寸.

CBOT称,3月期货合约首个交割通知日没有玉米合约交割,一如市场预期.现货玉米价格走强意味了较之将玉米期货交割,商业持有的谷物在现货市场的价格较高.

美国农业部(USDA)表示,最新一周出口销售512,600吨美国玉米(旧作和新作合计),高于市场预期的350,000-450,000吨.

阿根廷布宜诺斯艾利斯縠物交易所维持该国2012/13年玉米产量预估在创纪录高位的2,500万吨,又表示许多地区因降雨及温度较低,有利玉米成长.

近月玉米价格在本月下跌近3%,1月时上升6%.

CBOT-3月玉米期货 收报每蒲式耳7.19-1/2美元,上涨10美分.

今日CBOT玉米期货成交量预计为313,265口.(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿; 审校 李军)
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