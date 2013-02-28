芝加哥期市: CBOT玉米期货连升第四天,因空头回补及现货市场上涨

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透2月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米合约周四连升第四天,创下三周高位,交易商说,受助于现货市场走强及月末回补空头.
3月/5月合约逆价差触及17-1/4美分的合约高位,因交易商纷纷出脱空头头寸.
CBOT称,3月期货合约首个交割通知日没有玉米合约交割,一如市场预期.现货玉米价格走强意味了较之将玉米期货交割,商业持有的谷物在现货市场的价格较高.
美国农业部(USDA)表示,最新一周出口销售512,600吨美国玉米(旧作和新作合计),高于市场预期的350,000-450,000吨.
阿根廷布宜诺斯艾利斯縠物交易所维持该国2012/13年玉米产量预估在创纪录高位的2,500万吨,又表示许多地区因降雨及温度较低,有利玉米成长.
近月玉米价格在本月下跌近3%,1月时上升6%.
CBOT-3月玉米期货 收报每蒲式耳7.19-1/2美元,上涨10美分.
今日CBOT玉米期货成交量预计为313,265口.(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿; 审校 李军)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。