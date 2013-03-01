芝加哥期市：CBOT玉米期货连升五日，受现货价格坚挺及技术性买盘带动

路透3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米合约周五连升第五个交易日，交易商称因现货价格坚挺及技术性买盘。

交投最活跃的5月玉米期货 升穿20日移动均线切入位阻力水准，结算价报7.08-1/2美元，这略高于其50日移动均线，其为三周最高。