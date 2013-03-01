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市场报道 | 2013年 3月 2日 星期六 05:35 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货连升五日，受现货价格坚挺及技术性买盘带动

路透3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米合约周五连升第五个交易日，交易商称因现货价格坚挺及技术性买盘。

交投最活跃的5月玉米期货 升穿20日移动均线切入位阻力水准，结算价报7.08-1/2美元，这略高于其50日移动均线，其为三周最高。

CBOT报称3月期货没有交割。

Informa Economics将巴西2012/13年度玉米产量预估由7,030万吨上调至7,160万吨，并维持阿根廷玉米产量预估在2,500万吨不变。

CBOT-3月玉米期货 收报每蒲式耳7.24-1/4美元,上涨4-3/4美分。

本周，近月玉米期货 大涨4.9%，中止三周连跌。

今日CBOT玉米期货成交量预计为204,259口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校　母红)
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