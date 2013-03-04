芝加哥期市：玉米期货走低，受累于技术性抛售和作物天气改善

路透3月4日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货走低，交易商称，受累于技术性卖盘和美国及阿根廷未来天气状况改善。

一位农业气象学家周一称，周一夜间和周二，对作物生长有利的降雪将从美国大平原北部进入中西部的中部和东部，这些地区将再迎来多至6－8英寸的降雪。

MDA EarthSat Weather的气象学家Don Keeney表示，阿根廷较干燥地区周末出现大降雨，“最干燥地区的面积目前应缩减至约15%。”

美国农业部周一称，民间出口商报告，向不知名目的地出口销售10万吨美国玉米，本作物年度交割。

谷物贸易商称，中西部玉米现货价格多数持稳至走高，因国家卖盘仍呈现季节性清淡的局面，农户销售仍然缓慢。

巴西预测机构Agroconsult上调原本处于纪录高位的大豆和玉米产量预估，称今年大豆产量为8,420万吨，高于之前预期的8,400万吨；玉米产量为7,500万吨，高于之前预估的7,470万吨。

美国农业部周一公布，上周出口检验玉米1,570万蒲式耳，高于800-1,300万蒲式耳的预估区间。

3月合约没有交割。

3月玉米期货合约的关键支撑位在200日移动均线切入位7.16-3/4美元，阻力位在100日移动均线切入位7.26-1/2美元。九日相对强弱指标为66。

CBOT-3月玉米合约 回落1-1/4美分，报每蒲式耳7.23美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为226,983口。(完)

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CBOT玉米 CBOT玉米持仓

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