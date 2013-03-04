芝加哥期市：玉米期货走低，受累于技术性抛售和作物天气改善

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透3月4日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货走低，交易商称，受累于技术性卖盘和美国及阿根廷未来天气状况改善。
一位农业气象学家周一称，周一夜间和周二，对作物生长有利的降雪将从美国大平原北部进入中西部的中部和东部，这些地区将再迎来多至6－8英寸的降雪。
MDA EarthSat Weather的气象学家Don Keeney表示，阿根廷较干燥地区周末出现大降雨，“最干燥地区的面积目前应缩减至约15%。”
美国农业部周一称，民间出口商报告，向不知名目的地出口销售10万吨美国玉米，本作物年度交割。
谷物贸易商称，中西部玉米现货价格多数持稳至走高，因国家卖盘仍呈现季节性清淡的局面，农户销售仍然缓慢。
巴西预测机构Agroconsult上调原本处于纪录高位的大豆和玉米产量预估，称今年大豆产量为8,420万吨，高于之前预期的8,400万吨；玉米产量为7,500万吨，高于之前预估的7,470万吨。
美国农业部周一公布，上周出口检验玉米1,570万蒲式耳，高于800-1,300万蒲式耳的预估区间。
3月合约没有交割。
3月玉米期货合约的关键支撑位在200日移动均线切入位7.16-3/4美元，阻力位在100日移动均线切入位7.26-1/2美元。九日相对强弱指标为66。
CBOT-3月玉米合约 回落1-1/4美分，报每蒲式耳7.23美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为226,983口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 母红; 审校 于春红)
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。