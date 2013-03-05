芝加哥期市：CBOT玉米期货收涨，因库存紧张且农户惜售

路透3月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二收高，交易商指因玉米库存紧张，农户惜售及现货价格持坚。

周五美国农业部将公布3月作物产量及期末库存报告，在此之前的平仓为玉米期市提供了支撑。

分析师平均预期2012/13年美国玉米期末库存为6.43亿蒲式耳，高于美国农业部2月时预计的6.32亿蒲式耳，但仍处于17年低点。

分析师平均预期2012/13年全球玉米期末库存为1.17793亿吨，低于美国农业部2月时预计的1.18040亿吨。

分析师平均预计2012/13年阿根廷玉米产量为2,545.2万吨，低于美国农业部2月时预计的2,700万吨，分析师预计巴西玉米产量为7,234.3万吨，美国农业部2月时预计为7,250万吨。

玉米期货涨势因曾遭乾旱袭击的美国作物带天气改善而受到抑制。

一位农业气象专家称，周二降雪和雨夹雪进入伊利诺伊州北部，为美国中西部的乾旱地区带来宝贵的水分。World Weather Inc.气象专家Andy Karst称，“暴风雪很大，将带来四到八英寸的积雪，一些地区甚至可能达到一英尺，”

3月玉米期货合约没有交割。

3月合约的关键支撑位在其100日移动均线切入位7.26-1/2美元，九日相对强弱指标为73。

CBOT-3月玉米合约 涨9美分，报每蒲式耳7.32美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为202,987口。(完)

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CBOT玉米 CBOT玉米持仓

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