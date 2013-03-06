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市场报道 | 2013年 3月 7日 星期四 05:35 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货收低，因出口忧虑及获利了结

路透3月6日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收低，交易商指因美国玉米出口放缓，市场出现获利了结以及人们出脱多头套利价差。

交易商称，美国和阿根廷作物天气改善亦带来压力。

在美国农业部周五1700GMT公布3月作物产量及结转库存报告前，市场出现平仓交易。

分析师平均预期2012/13年美国玉米期末库存为6.43亿蒲式耳，高于美国农业部2月时预计的6.32亿蒲式耳，但仍处于17年低点。

分析师平均预期2012/13年全球玉米期末库存为1.17793亿吨，低于美国农业部2月时预计的1.18040亿吨。

分析师平均预计2012/13年阿根廷玉米产量为2,545.2万吨，低于美国农业部2月时预计的2,700万吨，分析师预计巴西玉米产量为7,234.3万吨，美国农业部2月时预计为7,250万吨。

产量预估机构Lanworth周三预计，阿根廷玉米产量将为2,490万吨，低于此前预计的2,500万吨，并将巴西玉米产量预估从此前预计的7,580万吨上调至7,690万吨。

试图推高玉米期货的努力因美国玉米种植区作物天气改善而受到抑制。

一位农业气象专家周三表示，缓解旱情并有利于作物的降雪周二弥漫在明尼苏达州南部和爱荷华州东部，并延伸进俄亥俄流域，积雪深度为5至10英寸。本周末前一些地区料将出现更多降雪。

据Commodity Weather Group (CWG)称，阿根廷的小雨料将一直下到本周末。

CBOT-3月玉米期货合约周三没有交割。

3月合约跌破所有移动均线，九日相对强弱指标为47。

CBOT-3月玉米合约 跌24美分，报每蒲式耳7.08美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为332,960口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 于春红; 审校 李军)

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