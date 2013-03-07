芝加哥期市：玉米期货上扬，因小麦期货强势抵销了出口销售疲弱的影响

路透3月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)近月玉米期货周四收涨，在早盘下跌后反弹，交易商称，因小麦期价走强抵销了出口销售疲弱和预期美国政府将会上调该国玉米库存预估所产生的影响。

美国农业部称，上周出口销售报告显示，取消2012/13年美国玉米出口订单49,800吨，销售2013/14年玉米206,400吨。市场预估为两个年度合计销售45－65万吨。

市场预期，在周五公布的月度供需报告中，农业部将上调美国玉米结转库存预估至6.43亿蒲式耳，仍在17年低位，但高于2月预估的6.32亿蒲式耳。

巴西供应机构Conab保持该国2012/13年玉米产量预估在7,610万吨不变，与2月时的预估一致。

交投最活跃的5月玉米合约 低于所有关键移动均线，首个阻力位见20日移动均线切入位6.97美元。

新作12月玉米合约 跌至八个半月低位5.38-1/2美元，收盘下跌2-1/2美分，报每蒲式耳5.41-3/4美元。

CBOT报告，3月玉米合约无交割。

5月玉米合约 收报每蒲式耳6.91-1/4美元，上扬2-3/4美分。

今日CBOT玉米期货成交量预计244,131口。(完)

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