芝加哥期市：CBOT玉米期货升至近八周高位，因美国天气忧虑

路透7月8日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一升至近八周高位，交易商称因预报天气燥热，将给刚播种的作物带来压力。

周五将到期的近月7月玉米期货 高见6.95美元，为5月14日来最高，新作12月玉米期货 也升近2%。

根据Commodity Weather Group，未来两周内，密苏里州部分地区、爱荷华州南部、内布拉斯加州和堪萨斯州降雨有限。

分析师预计，美国农业部今日稍后将公布玉米优良率为68%，较一周前升一个百分点。

美国农业部公布，最近一周出口检验美国玉米820.5万蒲式耳，一周前为1,490.8万。

分析师预计，2012/13年度美国玉米结转库存为7.25亿蒲式耳，2013/14年度为18.96亿。预估值都低于美国农业部在6月发布的预估。 7月玉米合约 升7美分，报6.91-3/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为176,119口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)