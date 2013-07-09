版本:
中国
市场报道 | 2013年 7月 10日 星期三 04:56 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货收涨，因担忧高温天气将威胁作物生长

路透7月9日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二收涨，交易商称，因预报显示中西部西部地区天气干热，引发市场担忧可能导致减产。

一位农业气象学家周二称，美国中西部部分地区的干热天气将至少在未来两周延续，导致市场忧虑玉米和大豆产量。

在周四农业部公布7月供需报告以及美国小麦产量报告前，市场人士调整头寸。

分析师的平均预期为，2012/13年美国玉米结转库存为7.25亿蒲式耳，为16年低位，且低于美国农业部6月时预期的7.69亿蒲式耳。

分析师的平均预期为，美国2013/14年结转库存为18.98亿蒲式耳，低于农业部6月时预期的19.49亿蒲式耳，但仍处于八年高位。

谷物商家称，美国中西部现货玉米买入价攀升至历史同期最高水平，因旧作供应减少，且期货价格攀升并未吸引农户，或商业粮库的广泛卖盘。

9月玉米合约 低于所有关键移动均线，首个关键阻力位为50日移动均线切入位5.69-1/2美元。九日相对强弱指标为47。 　　9月玉米合约 涨18-1/2美分，报5.51-3/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为277,947口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐