芝加哥期市：CBOT玉米期货收涨，因担忧高温天气将威胁作物生长

中港个股：兖州煤业拟约170亿人民币收购联合煤炭全部股权，募资不超70亿元
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
路透7月9日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二收涨，交易商称，因预报显示中西部西部地区天气干热，引发市场担忧可能导致减产。
一位农业气象学家周二称，美国中西部部分地区的干热天气将至少在未来两周延续，导致市场忧虑玉米和大豆产量。
在周四农业部公布7月供需报告以及美国小麦产量报告前，市场人士调整头寸。
分析师的平均预期为，2012/13年美国玉米结转库存为7.25亿蒲式耳，为16年低位，且低于美国农业部6月时预期的7.69亿蒲式耳。
分析师的平均预期为，美国2013/14年结转库存为18.98亿蒲式耳，低于农业部6月时预期的19.49亿蒲式耳，但仍处于八年高位。
谷物商家称，美国中西部现货玉米买入价攀升至历史同期最高水平，因旧作供应减少，且期货价格攀升并未吸引农户，或商业粮库的广泛卖盘。
9月玉米合约 低于所有关键移动均线，首个关键阻力位为50日移动均线切入位5.69-1/2美元。九日相对强弱指标为47。 9月玉米合约 涨18-1/2美分，报5.51-3/4美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为277,947口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
路透上海4月1日 - 在中国银行业迎来表外理财纳入广义信贷后的首次MPA季度考核之际，连续的财政投放 助力央行本周公开市场连续空窗，以2,900亿元人民币的单周净回笼平稳度过季末时点。 业内人士认为，出于防范风险和降杠杆考虑，央行对未来流动性的管控将延续够用偏紧倾向，季末过后资 金面也难特别宽松。逆回购等市场利率方面，不排除再度上调可能，时间点上则要关注美联储加息步伐。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。