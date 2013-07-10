芝加哥期市：CBOT玉米期货在7月合约到期前收升，市场静待农业部数据

路透7月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米周三在交投清淡中收升，近月7月玉米期货 收高，因在合约周五到期前有回补空头。

新作12月玉米 收升，但收位低于日内高位，因投资人在本周稍早累计上扬约7%后锁定获利。投资人担忧乾燥天气将移入美国中西部作物种植区，可能会损害当地部份作物生长，这一忧虑使新作12月玉米在本周稍早走强。

一农业气象学家周二说，未来两周美国中西部更乾热的天气将可能损害部份玉米和大豆作物。

在周四1600 GMT美国农业部(USDA)公布7月供需报告及美国小麦产量报告前，投资人轧平头寸。

分析师平均预期，2012/13年美国玉米结转库存将为7.25亿蒲式耳，将为16年低位，且低于USDA在6时预估的7.69亿蒲式耳。

分析师平均预期，2013/14年美国玉米结转库存将为18.98亿蒲式耳，低于USDA在6时预估的19.49亿蒲式耳，但仍创八年高位。

USDA周三称，民间出口商表示，销售120,000吨在新作物销售年度交割的美国玉米往中国。

9月玉米合约 低于所有关键移动均线，首个关键阻力位为50日移动均线切入位5.69美元。九日相对强弱指标为49。 9月玉米合约 涨2美分，报5.53-3/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为241,925口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)