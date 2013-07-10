芝加哥期市：CBOT玉米期货在7月合约到期前收升，市场静待农业部数据

中国汇市：人民币早盘随中间价小升，习特会前市场谨慎趋势性走势难现
路透上海4月5日 - 人民币兑美元即期周三早盘随中间价小升，实际有效波动十分狭窄。交易员称，中美元首会晤在即，自营机构操作明显谨慎，实需客盘仍略偏购汇，但对市场压力并不大，短期汇价料难现趋势性走势。
路透7月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米周三在交投清淡中收升，近月7月玉米期货 收高，因在合约周五到期前有回补空头。
新作12月玉米 收升，但收位低于日内高位，因投资人在本周稍早累计上扬约7%后锁定获利。投资人担忧乾燥天气将移入美国中西部作物种植区，可能会损害当地部份作物生长，这一忧虑使新作12月玉米在本周稍早走强。
一农业气象学家周二说，未来两周美国中西部更乾热的天气将可能损害部份玉米和大豆作物。
在周四1600 GMT美国农业部(USDA)公布7月供需报告及美国小麦产量报告前，投资人轧平头寸。
分析师平均预期，2012/13年美国玉米结转库存将为7.25亿蒲式耳，将为16年低位，且低于USDA在6时预估的7.69亿蒲式耳。
分析师平均预期，2013/14年美国玉米结转库存将为18.98亿蒲式耳，低于USDA在6时预估的19.49亿蒲式耳，但仍创八年高位。
USDA周三称，民间出口商表示，销售120,000吨在新作物销售年度交割的美国玉米往中国。
9月玉米合约 低于所有关键移动均线，首个关键阻力位为50日移动均线切入位5.69美元。九日相对强弱指标为49。 9月玉米合约 涨2美分，报5.53-3/4美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为241,925口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
路透上海4月5日 - 人民币兑美元即期周三早盘随中间价小升，实际有效波动十分狭窄。交易员称，中美元首会晤在即，自营机构操作明显谨慎，实需客盘仍略偏购汇，但对市场压力并不大，短期汇价料难现趋势性走势。
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