芝加哥期市：CBOT玉米期货收高，因天气忧虑及CBOT小麦走强带动

港报财经评论：美军攻敍有手尾，股海云涌可预期--信报4月11日
美国向敍利亚发射59枚巡航导弹后，全球股市只波动了半日便回复正常，昨日港股更出现不足百点波幅、成交额仅651亿元的牛皮局面。特朗普政府企图以突袭敍利亚，扭转美国内外交困的政局，可能仍有手尾跟，金融市场宁可静观其变。
路透7月11日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米周四收升，交易商说，因忧虑部份美国玉米种植带天气将较干燥，投资人回补空头。
小麦市场走坚，美元下滑及股市上涨也为玉米市场提供支撑。
玉米上涨，尽管美国农业部(USDA)周四公布的数据显示美国玉米结转库存的水平高于预期。
USDA在7月供需报告中表示，美国旧作(2012/13年)玉米结转库存为7.29亿蒲式耳，低于6月时预估的7.69亿蒲式耳，但高于分析师预估均值7.25亿。
USDA称，新作(2013/14年)玉米结转库存为19.59亿蒲式耳，高于6月时预估的19.49亿蒲式耳，且高于分析师预估均值18.98亿。
交易商说，市场仍然惴惴不安，因为本季玉米被推迟种植，将可能使玉米生长重要的授粉期推延至7月底和8月初。
周四公布USDA周度出口销售报告显示，美国净销售旧作玉米392,000吨和新作玉米265,800吨，两者均高于预估。
USDA也表示，销售120,000吨在新作物销售年度交割的美国玉米往中国。
12月玉米合约 关键阻力位为50日移动均线切入位5.37-1/2美元。九日相对强弱指标为52。 9月玉米合约 涨7美分，报5.60-3/4美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为276,214口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
美国向敍利亚发射59枚巡航导弹后，全球股市只波动了半日便回复正常，昨日港股更出现不足百点波幅、成交额仅651亿元的牛皮局面。特朗普政府企图以突袭敍利亚，扭转美国内外交困的政局，可能仍有手尾跟，金融市场宁可静观其变。
路透上海4月11日 - 中国股市沪综指周一收跌0.52%。沪深证交所融资融券余额当日增 加43.2亿元人民币；两市两融余额为9,302.7亿元。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 4/10 5,433.3 3,869.4 9,302.7 43.2 3,269.39 4/7 5,414.3 3,845.2 9,259.5 -26.9 3,286.62 4/6 5,430.7 3,855.7 9,286.4 11.2
路透上海4月11日 - 中国银监会近日针对票据违规操作、掩盖不良、规避监管、乱收费用、滥用通道、违背国家宏观调控政策等市场乱象，作出了25件行政处罚决定，罚款金额合计4,290万元人民币，共涉及17家银行业机构，包括平安银行和华夏银行。