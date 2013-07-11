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市场报道 | 2013年 7月 12日 星期五 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货收高，因天气忧虑及CBOT小麦走强带动

路透7月11日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米周四收升，交易商说，因忧虑部份美国玉米种植带天气将较干燥，投资人回补空头。

小麦市场走坚，美元下滑及股市上涨也为玉米市场提供支撑。

玉米上涨，尽管美国农业部(USDA)周四公布的数据显示美国玉米结转库存的水平高于预期。

USDA在7月供需报告中表示，美国旧作(2012/13年)玉米结转库存为7.29亿蒲式耳，低于6月时预估的7.69亿蒲式耳，但高于分析师预估均值7.25亿。

USDA称，新作(2013/14年)玉米结转库存为19.59亿蒲式耳，高于6月时预估的19.49亿蒲式耳，且高于分析师预估均值18.98亿。

交易商说，市场仍然惴惴不安，因为本季玉米被推迟种植，将可能使玉米生长重要的授粉期推延至7月底和8月初。

周四公布USDA周度出口销售报告显示，美国净销售旧作玉米392,000吨和新作玉米265,800吨，两者均高于预估。

USDA也表示，销售120,000吨在新作物销售年度交割的美国玉米往中国。

12月玉米合约 关键阻力位为50日移动均线切入位5.37-1/2美元。九日相对强弱指标为52。 　　9月玉米合约 涨7美分，报5.60-3/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为276,214口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校　李军)
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