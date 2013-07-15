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市场报道 | 2013年 7月 16日 星期二 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货收低，因美国作物天气良好

路透7月15日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收低，交易商称因美国中西部天气状况有利作物生长，且市场出现获利回吐。

一农业气象学家表示，本周美国中西部玉米和大豆种植区的天气状况算不上理想，但整体还算令人满意。

美国农业部表示，上周出口检验美国玉米1,630万蒲式耳，高于预估的800-1,200万。

根据美国农业部，美国出口商向未具名目的地出口了12万吨美国新作玉米。

9月玉米合约关键阻力位为50日移动均线切入位5.67美元。九日相对强弱指标为38。

9月合约 收低9-1/4美分，结算价报5.36-1/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为154,202口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
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