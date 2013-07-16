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市场报道 | 2013年 7月 17日 星期三 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货收高，因作物等级下降及天气因素

路透7月16日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二收高，交易商称因作物等级下滑以及天气预报指美国中西部气温将升高，且更为干燥。

一农业气象学家表示，未来几周美国中西天气将更为燥热，将令正在授粉的玉米和处于生长期的大豆作物压力加重。

美国农业部周一公布的周度报告显示，美国玉米和大豆作物等级在最近一周恶化，等级下降的主要集中在急需降雨的玉米种植带的西半部。

9月玉米合约关键阻力位为50日移动均线切入位5.66-1/4美元。九日相对强弱指标为46。

9月合约 收高9美分，结算价报5.45-1/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为196,137口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)

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